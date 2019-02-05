تباين في رواتب "الأسرى والمحررين".. وهذا مصير من لم يتلقَ راتباً؟





وطالب أبو بكر عبر "دنيا الوطن"، من لم يتلقوا رواتبهم من الأسرى والمحررين حتى اللحظة، بالتريث والانتظار، وعدم التسرع، والاعتقاد بأن رواتبهم قُطعت، قائلاً: "لم تنزل كل الكشوف مع بعضها، لذلك عليهم الانتظار حتى آخر النهار؛ لتتضح الأمور، فنحن في هيئة الأسرى لم نتلقَ رواتباً بعد".





وفي ذات السياق، قال بسام المجدلاوي، نائب مدير عام شؤون الأسرى والمحررين، أن الوزارة لا تملك حتى الآن رؤية واضحة لرواتب الأسرى والمحررين والتفاوت فيها، موضحاً أن هناك من حصلوا على (50%) من رواتبهم، وهناك من لم يتلقوا أي راتب حتى اللحظة.





وأضاف المجدلاوي لـ"دنيا الوطن": نحن كموظفين في هيئة شؤون الأسرى والمحررين في قطاع غزة، حصلنا على رواتب بنسبة (75%) من الراتب الأسياسي.

قال اللواء قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء: إن رواتب الأسرى والمحررين عن شهر كانون الثاني/ يناير، صرفت بنسب متفاوته، حيث حصل البعض على (50%) والبعض الآخر على ( 75%) بينما حصل آخرون على (100%) أي راتب كامل.