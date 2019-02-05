مصرع شاب في حادث سير جنوب غرب غزة

رام الله - دنيا الوطنلقي شابٌ يبلغ من العمر (28 عاماً) مصرعه ظهر اليوم الثلاثاء، إثر حادث سير في "شارع 10" بمدينة غزة.وقالت شرطة المرور بغزة: إن الشاب هو شعبان جمعة بدرية، من سكان الشيخ عجلين، جنوب غرب غزة، حيث توفي جراء صدم شاحنة لدراجته النارية، التي كان يقودها.