مصرع شاب في حادث سير جنوب غرب غزة
رام الله - دنيا الوطن
لقي شابٌ يبلغ من العمر (28 عاماً) مصرعه ظهر اليوم الثلاثاء، إثر حادث سير في "شارع 10" بمدينة غزة.
وقالت شرطة المرور بغزة: إن الشاب هو شعبان جمعة بدرية، من سكان الشيخ عجلين، جنوب غرب غزة، حيث توفي جراء صدم شاحنة لدراجته النارية، التي كان يقودها.
لقي شابٌ يبلغ من العمر (28 عاماً) مصرعه ظهر اليوم الثلاثاء، إثر حادث سير في "شارع 10" بمدينة غزة.
وقالت شرطة المرور بغزة: إن الشاب هو شعبان جمعة بدرية، من سكان الشيخ عجلين، جنوب غرب غزة، حيث توفي جراء صدم شاحنة لدراجته النارية، التي كان يقودها.
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