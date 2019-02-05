دولي

الأمن الروسي يجهّز أقفاص الاتهام لتنظيم الدولة

الأمن الروسي يجهّز أقفاص الاتهام لتنظيم الدولة
رام الله - دنيا الوطن
شرع فريق خاص من المحققين الروس في تحريات واسعة النطاق في سوريا، استمرارا لملاحقة عناصر تنظيم الدولة والجماعات المسلحة هناك، ومحاكمة من يقع في قبضة العدالة وتثبت إدانته منهم.

وقال نائب رئيس لجنة التحقيق الروسية إيغور كراسنوف في حديث لصحيفة (كوميرسانت): إن فريق المحققين الروس، يجري تحرياته في كل هجوم تعرض له عناصر الجيش الروسي في سوريا وتسبب بمقتل أو إصابة مواطني روسيا.

ويشمل التحقيق كذلك تقييم الأضرار المادية التي تحملها الجانب الروسي نتيجة نشاط المسلحين.

وأشار كراسنوف، إلى أن لجنة التحقيق تأمل في محاكمة عناصر التنظيم وغيره في روسيا وسوريا.

وذكر، أنه تم بمساعدة الهيئات الأمنية السورية والروسية، جمع ملفات ضخمة عن التنظيم تتضمن أدلة إدانتهم بجرائم فظيعة، وستبرزها النيابة الروسية أمام المحاكم السورية والروسية لدى مقاضاة هؤلاء الأشخاص.

 

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