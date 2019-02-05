ثماني دول عربية مؤيدة لعودة سوريا إلى الجامعة العربية

رام الله - دنيا الوطنأكدت وكالة (نوفوستي)، أن ثماني دول عربية، تدعم استعادة دمشق مقعدها في الجامعة العربية.وأكدت الوكالة الدولية، أن ما لا يقل عن ثماني من الدول الأعضاء في الجامعة، وهي "لبنان والجزائر والعراق وتونس، ومصر والسودان والإمارات والبحرين" تقف موقفًا إيجابيًا من عودة سوريا إلى المنظمة.وكان الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، قال أمس الاثنين خلال مشاركته في لقاء وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية في بروكسل: إن استعادة دمشق العضوية الكاملة في المنظمة العربية، تتطلب توافق جميع أعضائها، لكن لا تزال هناك تحفظات، ولم يكشف البعض عن مواقفهم بعد.