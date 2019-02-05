رئيس السلفادور "الفلسطيني" لا يُعادي إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنفاز الفلسطيني نجيب أبو كيلة "ناييب بوكيلي" (37 عامًا) بمنصب رئيس السلفادور، خلال الانتخابات التي جرت أول أمس الأحد.وأعلنت المحكمة الانتخابية في السلفادور أن بوكيلي "فلسطيني الأصل"، الذي ترشح عن حزب "التحالف الكبير من أجل الوحدة" المحافظ، حصل على نحو 54% من الأصوات بعد فرز 45% منها.وتابعت وسائل إعلام إسرائيلية، فوز أبو كيلة بالمنصب الرئاسي للسلفادور، وقالت إنه لا ينتمي إلى المعسكر اليميني أو المعسكر اليساري في السلفادور، بل كان من المرشحين الشعبويين.وأشارت إلى أنه على الرغم من أصوله الفلسطينية، إلا أنه لا يُعتبر معادياً لإسرائيل، بل زارها منذ عامين.وذكرت، أنه رغم أصوله الفلسطينية، إلا أن علاقة أبو كيلة بالجالية الفلسطينية في السلفادور، علاقة سيّئة تشوبها الاتّهامات بأنه تنصّل لأصله وتنكّر لأجداده، إذ استنكرت الجالية الفلسطينية في السلفادور، زيارةَ أبو كيلة لإسرائيل، كرئيس لبلدية سان سلفادور، رفقة زوجته السلفادورية غابرييلا رودريغيز، حيث التقى في القدس، رئيس بلدية الاحتلال، نير بركات.