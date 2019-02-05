الهباش: مصر تعمل على تقديم التسهيلات لإنجاح سفر المعتمرين من غزة

رام الله - دنيا الوطنوصل الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشارالرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية إلى العاصمة المصرية، القاهرة، صباح اليوم، على رأس وفد فلسطيني رسمي، يضم مسؤولين عن ملف الحج والعمرة في المحافظات الشمالية والجنوبية، في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.وقال الهباش لدى وصوله القاهرة: ان القيادة الفلسطينية وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس، تعمل على إنجاح موسم العمرة بالشكل المطلوب، خاصة ما يتعلق بسفر المعتمرين من قطاع غزة، عبر جمهورية مصر العربية، وتقديم كافة التسهيلاتلهم، وكل ما يتعلق بمتطلبات السفر والعودة من وإلى قطاع غزة.وأكد قاضي القضاة، أن السلطات المصرية، تعمل على تقديم كافة التسهيلات المطلوبة من أجل إنجاح عملية سفر المعتمرين من القطاع عبر الأراضي المصرية، وأكدت تعاونها بشكل كامل مع الحكومة الفلسطينية ووزارة الأوقاف بهذا الخصوص.ويضم الوفد كلاً من: وكيل وزارة الأوقاف حسام أبو الرب، والوكيل في المحافظات الجنوبية محمود النيرب، والمدراء العامون المكلفون بملف الحج والعمرة في المحافظات الشمالية والجنوبية.