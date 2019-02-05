14 دولة أوروبية تعترف بغوايدو رئيسًا لفنزويلا

رام الله - دنيا الوطناعترفت 14 دولة أوروبية، رسمياً بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، رئيساً انتقالياً للبلاد، بعدما رفض الرئيس نيكولاس مادورو الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية، ضمن المُهلة التي حددتها دول أوروبية له.ولم يتمكن الاتحاد الأوروبي، من تبني موقف موحد يعترف بغوايدو بسبب رفض إيطاليا المصادقة على مشروع بيان مشترك في هذا المعنى، خلال اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الخميس في بوخارست، وفق مصادر دبلوماسية.واعترفت 14 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي بغوايدو رئيساً انتقالياً، وهي إسبانيا وفرنسا وبريطانيا والدنمارك وهولندا وليتوانيا ولاتفيا واستونيا والبرتغال والنمسا وجمهورية تشيكيا والسويد وفنلندا ولوكسمبورغ، فيما أعلنت بلجيكا على لسان وزير خارجيتها ديدييه ريندرز "دعم خوان غوايدو في مهمته لتنظيم انتخابات جديدة حرة وشفافة".وعلق وزير لم يشأ كشف هويته لـ (فرانس برس)، "لم يعد لدينا بعد اليوم سياسة خارجية مشتركة".ورداً على اعتراف أوروبيين بغوايدو، أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان، الاثنين، أن كراكاس ستعيد تقييم علاقاتها الدبلوماسية مع الدول الأوروبية التي اعترفت بالمعارض غوايدو رئيساً انتقالياً للبلاد.وأورد البيان، أن السلطات الفنزويلية "ستعيد بشكل كامل تقييم العلاقات الثنائية مع هذه الحكومات، اعتباراً من هذه اللحظة، وإلى أن تعدل عن تأييد الخطط الانقلابية".