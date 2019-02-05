بدء التحضير لاجتماع ترامب وكيم

رام الله - دنيا الوطنيتوجّه المبعوث الأميركي، ستيفن بيغون، إلى بيونغ يانغ، غداً الأربعاء، للتحضير للقمّة المقبلة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، والمقرّر عقدها نهاية هذا الشهر.وقالت الخارجية الأميركية: إنّ بيغون، الذي وصل الأحد إلى سيول "سيُسافر إلى بيونغ يانغ في 6 فبراير للقاء نظيره الكوري الشمالي كيم هيوك تشول، بهدف التحضير للقمّة الثانية" بين الزعيمين.وأشارت الوزارة إلى أن هذا الاجتماع، يجب أن يتيح أيضاً حصول "تقدّم جديد" فيما يتعلّق بـ"التزامات" كلا الطرفين، مشيرةً خصوصاً إلى "نزع الأسلحة النووية" و"تحويل العلاقات" بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، فضلاً عن "بناء سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية".وأكّد ترامب في مقابلة مع قناة (CBS)، أنه تم الاتّفاق على موعد ومكان لقائه المرتقب مع كيم، وأنّه قد يعلنه قبل أو خلال خطابه حول حال الاتّحاد الثلاثاء.