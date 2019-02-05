صور: هنية على رأس وفد من حماس يزور جرحى مسيرات العودة بالقاهرة
رام الله - دنيا الوطن
زار وفد من حركة حماس، برئاسة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، عدداً من جرحى مسيرات العودة، الذي يتلقون علاجهم في العاصمة المصرية القاهرة.
زار وفد من حركة حماس، برئاسة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، عدداً من جرحى مسيرات العودة، الذي يتلقون علاجهم في العاصمة المصرية القاهرة.
وأشاد هنية بالدور الكبير لجمهورية مصر العربية في خدمة القضية الفلسطينية وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، والتخفيف من معاناة أهالي القطاع خاصة الجرحى منهم، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) الحكومية بغزة.
وكان هنية وصل أول أمس الأحد، إلى القاهرة، على رأس وفد من الحركة، لإجراء مباحثات مع جهاز المخابرات المصرية، حول تطورات الوضع الفلسطيني.
وتعد هذه الزيارة هي الأولى له لمصر، منذ أيلول/ سبتمبر 2017.
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