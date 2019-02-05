صور: هنية على رأس وفد من حماس يزور جرحى مسيرات العودة بالقاهرة





وكان هنية وصل أول أمس الأحد، إلى القاهرة، على رأس وفد من الحركة، لإجراء مباحثات مع جهاز المخابرات المصرية، حول تطورات الوضع الفلسطيني.





وتعد هذه الزيارة هي الأولى له لمصر، منذ أيلول/ سبتمبر 2017.









وأشاد هنية بالدور الكبير لجمهورية مصر العربية في خدمة القضية الفلسطينية وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، والتخفيف من معاناة أهالي القطاع خاصة الجرحى منهم، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) الحكومية بغزة.