الفئة الوحيدة التي حصلت على رواتب كاملة هذا الشهر

أكدت رئيسة مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى في منظمة التحرير الفلسطينية، انتصار الوزير (أم جهاد)، لـ"دنيا الوطن"، اليوم الثلاثاء، أن رواتب الشهداء والجرحى قد صُرفت كاملة.يذكر، أن وزارة المالية، قد صرفت اليوم، رواتب الموظفين العموميين عن شهر كانون الثاني/ يناير، عبر البنوك، والصراف الألي، بنسب تتفاوت ما بين (50- 70- 75% )، هذا عدا عن قطع لرواتب البعض، بينما حصل ذوو الشهداء والجرحى على رواتب كاملة.