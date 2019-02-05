رئيس بلدية بيت كاحل: وصول المعلمين الخمسة الذي اختفوا بالخليل لمدارسهم





وكان عصافرة، أكد اختفاء آثار خمسة معلمين وطفل من البلدة، أثناء توجههم إلى مدرسة الهاجرية بالبلدة القديمة بالخليل، صباح اليوم الثلاثاء.



وبيّن عصافرة، أن المعلومات تشير إلى خروج المعلمين من البلدة، غير أنهم لم يصلوا مقر المدرسة في البلدة القديمة.



وقال: إن المعلمين الخمسة، توقفوا في منطقة وادي أبو قتيلة، ثم انطلقوا وصولاً إلى منطقة غير معلومة، وفقد الاتصال بهم، مستبعداً أن يكونوا قد تعرضوا للاعتقال.



والمعلمون الخمسة هم، هاني عبد القادر، وكرم العصافرة، ومحمد الزهور ونجله، ومحمد العطاونة، وسامر علي الزهور.

وقال عصافرة في تصريحات لـ "دنيا الوطن": إن الارتباط الفلسطيني، أبلغه بأن المعلمين وصلوا إلى مدارسهم، بعد ساعات قليلة من اختقائهم.