فتح: إسرائيل تسعى لجعل اقتحام باحات الأقصى خبراً عادياً



وأكد عضو المجلس الثوري، المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي، أن إسرائيل تسعى لجعل الأمر الواقع والاقتحامات، خبراً عادياً روتينياً، حتى يصبح دون ردات فعل، الأمر الذي لن يكون مطلقاً، مشدداً على أن القدس والمسجد الأقصى وباحاته والمقدسات الإسلامية والمسيحية خط أحمر، وليس مكاناً للعبث والتجربة.



وحذرت حركة فتح من جعل القدس والمسجد الأقصى ساحة للدعاية الانتخابية الإسرائيلية، الأمر الذي سيفجر الأوضاع تماماً.



رام الله - دنيا الوطندعت حركة فتح أبناء الشعب الفلسطيني كافة، إلى الرباط، والتوجه للمسجد الأقصى، والتصدي لاقتحامات غلاة المستوطنين والمسؤولين في سلطات الاحتلال الإسرائيلي.