شؤون فلسطينية

الخارجية: الإعدامات الميدانية تضع الجنائية الدولية ومصداقيتها أمام اختبار حقيقي

الخارجية: الإعدامات الميدانية تضع الجنائية الدولية ومصداقيتها أمام اختبار حقيقي
رام الله - دنيا الوطن
 قالت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء: إن الإعدامات الميدانية التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، تضع المحكمة الجنائية الدولية ومصداقيتها أمام اختبار حقيقي.

وأضافت، "في الوقت الذي شيع به أبناء شعبنا في غزة، جثمان الشهيد أحمد أبو جبل، الذي استشهد خلال مشاركته في المسيرة البحرية الأسبوعية، أقدمت قوات الاحتلال على ارتكاب جريمة إعدام ميداني بشعة قرب حاجز الجلمة استشهد جراءها الشاب عبد الله طوالبة (19 عاماً) من قرية الجلمة، وإصابة الفتى عمر أبو حنانة (16 عاماً) من قرية عرانة، وحاول الاحتلال تغليف جريمته والتغطية عليها عبر نسج واختلاق روايات كاذبة في تناقض واضح كشف زيفها العديد من شهود العيان، الذين أكدوا بدورهم أن عملية الإعدام تمت بدم بارد ودون أن يشكل الشهيد عبد الله ورفيقه عمر أي خطر على جنود الاحتلال.

وجاء في البيان، إن الوزارة إذ تدين بأشد العبارات جرائم الإعدام التي ترتكبها قوات الاحتلال وأجهزته المختلفة، سواء بحق أبناء شعبنا المشاركين في المسيرات السلمية على حدود قطاع غزة، أو بحق المواطنين الفلسطينيين العزل على مصائد الموت المنتشرة على أبواب المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، فإنها تُحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم المتواصلة.

وأكدت الوزارة أنها تنظر بخطورة بالغة لردود الفعل الدولية الباهتة تجاه جرائم الاعدامات الميدانية واستباحة حياة المواطنين الفلسطينيين، وتطالب المحكمة الجنائية الدولية سرعة فتح تحقيق رسمي بجرائم الاحتلال وانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان، خاصة أمام اعترافات اسرائيلية علنية بارتكاب تلك الجرائم، وتفاخر المستوى السياسي والعسكري في اسرائيل بأعداد الفلسطينيين الذين يتم إعدامهم واغتيالهم في وضح النهار ودون أي مبرر، وفي ظل توثيق المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والإسرائيلية والدولية بالصوت والصورة لعمليات الإعدام البشعة للمواطنين الفلسطينيين العزل، وهو ما يضع الجنائية الدولية ومصداقيتها أمام اختبار عملي وجدي.

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