تفريغات 2005: كل موظفينا حصلوا على 750 شيكلاً

خاص دنيا الوطنأعلن الناطق باسم تفريغات 2005، رامي أبو كرش، أن موظفي التفريغات جميعًا، تحصلوا على نصف راتب، عن شهر كانون الثاني/ يناير.وقال أبو كرش لـ"دنيا الوطن": "بعد أن تعشمنا بالسياسيين الفلسطينيين، الذي قالوا إن الرواتب ستكون بنسبة أكثر من 70%، لكن للأسف اليوم البنوك صرفت للتفريغات راتب 50%، أي 750 شيكلاً، من أصل 1500 شيكل".وأضاف: كنا نطالب بحل قضية تفريغات 2005، بشكل عادل، ومهني، وتقديري لهؤلاء الذين عانوا جراء الانقسام، وقدموا تضحيات عظيمة، لكن اليوم أصبحنا نطالب برواتب كاملة، أو أن يحصل موظفونا على نسبة 75% كبقية الموظفين".