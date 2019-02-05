هذا مصير "التعليم" و"الصحة".. تَعرّف على نِسب رواتب موظفي السلطة

صرفت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، رواتب الموظفين العموميين عن شهر كانون الثاني/ يناير، عبر البنوك.



وكان هناك تباين في نسب الصرف ما بين (50- 70- 75%) من مقدار الراتب، هذا عدا عن التقاعد المالي للبعض، فيما لم يصرف رواتب للبعض الآخر.



ومن جانبه، أوضح نقيب الموظفين، عارف أبو جراد، لـ"دنيا الوطن"، أن الموظفين المدنيين مِمّن هم على رأس عملهم، تلقوا (75%) من الراتب الأساسي، أما المتقاعدون فقد تلقوا (50%) من رواتبهم، والمتقاعدون العسكريون، تلقوا (70%) كالمعتاد.



وكشف أبو جراد، أن هنالك إشكالية في رواتب موظفي الصحة والتعليم، وأنهم تحت التقاعد المالي، حيث تلقوا (50%) من راتبهم الأساسي.



فيما أوضح، أن جزءاً من المتقاعدين المدنيين سابقاً 2017، حصلوا على (75%) من راتبهم الأساسي، أي بمعنى أن التقاعد المالي التغى عنهم، مؤكداً أن هناك ضبابية حول نسب الصرف، والسبب وراء تباينها غير معلوم حتى اللحظة.