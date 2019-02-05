فتح: حماس اعتقلت عضو الهيئة القيادية "حيدر القدرة"

رام الله - دنيا الوطنأصدرت الهيئة القيادية العليا في حركة فتح بغزة، بياناً، استنكرت فيه اعتقال الدكتور حيدر القدرة، عضو الهيئة القيادية من مدينة خانيونس.وقالت فتح في بيانها: "إن الحركة تنظر بقلق شديد واستنكار لما أقدمت عليه أجهزة حماس من ناحية التوقيت، الذي يتزامن مع دعوات موسكو للفصائل الفلسطينية لاجتماع فيها، يبحث سبل إنهاء الانقسام، وكذلك مع الجهود المصرية الحثيثة لمتابعة إنجاز ملف المصالحة الفلسطينية".وأضافت فتح: "سياسة الاعتقالات والاستدعاءات بحق قيادات وكوادر الحركة بغزة، تشكل ضربة لكل الجهود الوطنية المخلصة، وتعميق لحالة الانقسام التي أرهقت شعبنا العظيم".وحملت فتح حركة حماس المسؤولية الكاملة عن حياة القدرة، مطالبة بالإفراج الفوري عنه، والشروع في البحث عن نقاط الالتقاء؛ لتحقيق تطلعات الفلسطينيين، في إنهاء الانقسام كخطوة أساسية على طريق الوحدة الوطنية؛ لنواجه معاً كافة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية.