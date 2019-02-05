مستوطنون يقتحمون السجد الأقصى بحراسة مُشددة

رام الله - دنيا الوطناقتحمت عصابات المستوطنين صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مُشددة من قوات الاحتلال الخاصة.وأفاد مراسل صوت فلسطين في القدس، بأن سلطات الاحتلال، باتت تُركز على إبعاد المواطنين من منطقة باب الرحمة، بالتزامن مع اقتحامات المستوطنين، ما يؤشر إلى تقسيم مكاني غير مُعلن للمسجد الأقصى.وحذر من هذه الإجراءات الخطيرة للاحتلال، وعصابات المستوطنين، التي أصبحت تؤدي طقوساً تلمودية عند باب الرحمة، وفي منطقة المقبرة خارج السور، مشيراً إلى اعتقال القوات الخاصة في شرطة الاحتلال للمواطنين الذي يتواجدون هناك، وآخرهم سبع مرابطات، جرى إبعادهن عن المسجد الأقصى قبل يومين.