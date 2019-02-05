صراع في الليكود بسبب الانتخابات الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (يسرائيل هيوم) أن حوالي 120 ألف ناخب في حزب (الليكود) سيقررون، اليوم، كيف سيبدو وجه الحزب في الكنيست المقبلة، حيث تسجل نحو 150 مرشحاً للانتخابات التمهيدية، لكن المعركة التي تجذب انتباه الجميع، تدور بين رئيس الحزب بنيامين نتنياهو، والوزير السابق جدعون ساعر.وكان نتنياهو قد عاد مساء أمس الأول، إلى طرح ادعائه بأن ساعر، تآمر مع رئيس الدولة على تكليفه بتشكيل الحكومة بعد فوز الليكود في الانتخابات، وادعى نتنياهو خلال مقابلة تم بثها على صفحته على (فيسبوك) أن "أكثر من شخصين أو ثلاثة" أخبروه أن ساعر توجه إليهم من أجل دعم انتخابه لرئاسة الوزراء، وأضاف نتنياهو: "لم أخترع ذلك. اعتقد أن لعبته لن تنجح".ورد ساعر في حديث لإذاعة الجيش على هذا الادعاء، وقال: "عندما تتهم بفرية كاذبة، يجب الرد، وإلا فإن الصمت اعتراف، من المؤسف أنه قبل أقل من يومين من الانتخابات التمهيدية، اختار رئيس الوزراء، أن يحاول إعادة تكرار الفرية السخيفة التي نشرها قبل عدة أشهر".على أية حال، تضيف الصحيفة، فإن التوتر في الليكود هائل حتى بدون الصراع بين نتنياهو وساعر. ويوم أمس حرث الوزراء وأعضاء الكنيست البلاد، وزاروا المقرات، وحاولوا تجنيد أكبر عدد ممكن من المؤيدين قبل اليوم المصيري. وهذه معركة صعبة للغاية بين كبار الوزراء الذين يرون أنفسهم مرشحين لخلافة نتنياهو في المستقبل، وبين النواب الذين اضطروا للقتال من أجل الحصول على مقعد بين العدد القليل من الأماكن التي بقيت بعد المقاعد المحجوزة وتلك المخصصة للمناطق والنساء والمهاجر الجديد، ناهيك عن وجود منافسين جدد مثل يوآف غلانت، نير بركات، وكما ذكر، جدعون ساعر.وبشكل عام، هناك 21 مكانًا ينافس عليها أكثر من 30 عضو كنيست، لذلك قد يجد 10 أعضاء كنيست أنفسهم خارج الكنيست في الانتخابات المقبلة.