أوقاف غزة تُعلن اكتمال كافة الترتيبات والاتفاقيات الخاصة بملف العُمرة في مصر





فيما أوضح المكتب الإعلامي للأوقاف، أن الوفد الذي يضم كلاً من: وكيل الوزارة، ومدير عام الحج والعمرة بغزة، في طريقه الآن إلى معبر رفح.

رام الله - دنيا الوطنأكد المكتب الإعلامي لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أن وفد الوزارة الذي توجه إلى جمهورية مصر العربية لاستكمال ترتيبات ملف موسم العمرة لغزة، سيعود اليوم إلى قطاع غزة، بعد أن أنهى كافة التفاصيل المتعلقة بملف العمرة مع الجهات المصرية المختصة.وأضاف المكتب: "وفد الوزارة، أكمل كافة الترتيبات والاتفاقياتالخاصة بملف العمرة" منوهاً إلى أنه سيتم الإعلان عن بدء تسيير رحلات العمرة رسمياً من خلال الطرق الرسمية بالوزارة في الفترة المقبلة.