مديرية المعادن الثمينة دمغت 639 كغم ذهب خلال الشهر الماضي
رام الله - دنيا الوطن
قالت مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني: إنها دمغت
قالت مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني: إنها دمغت
خلال الشهر الماضي (639) كغم تقريباً في حين بلغت إيراداتها جراء عملية دمغ المصوغات الذهبية، والتي تحمل الدمغة الفلسطينية "قبة الصخرة (765 ألف شيكل تقريباً)، وأشار تقرير المديرية إلى أن طواقم الرقابة والتفتيش نفذت خلال الشهر الماضي
32 جولة تفتيشية، شملت 126 محلاً ومصنعاً.
يشار إلى أن المديرية، دمغت العام الماضي ما يقارب (10.6) أطنان ذهب في حين بلغت إيراداتها جراء عملية دمغ المصوغات الذهبية، نحو (13 مليون) شيكل.
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