الحكم المحلي تنظم لقاء مع عضوات الهيئات المحلية برام الله والقدس وأريحا

رام الله - دنيا الوطننظمت وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الحكم المحلي، لقاءً لعضوات الهيئات المحلية في محافظات رام الله البيرة والقدس وأريحا، بهدف الوقوف على التحديات والمعيقات التي تواجه عملهن في هيئاتهن منذ انتخابهن في أيار/ مايو 2017.وأوضحت مدير عام النوع الاجتماعي الوزراة، أسماء خروب، أن الهدف من الاجتماع مناقشة الصعوبات والتحديات التي تواجه عضوة الهيئة المحلية، والعمل من أجل تمكين العضوات في صنع القرار، ورفع قدراتهن للقيام بأعمالهن على أكمل وجه في خدمة وطنهن.وخلال اللقاء عرضت العضوات المشاكل التي تواجه سير العمل في الهيئات المحلية والتحديات والمعيقات التي تواجههن وسبل التغلب على تلك التحديات، كما تمت مطالبة وزارة الحكم المحلي بإيلائهن الاهتمام الأكثر والفعال والدعم الجاد كونها الجهة المشرفة على الهيئات المحلية، كما طالبت الوزارة بتقديم التسهيلات لهن في بعض الإجراءات مع الجهات الشريكة وذات العلاقة مثل مغادرة الموظفات الحكوميات لا سيما المعلمات العضوات من مدراسهن لحضور الاجتماعات واللقاءات، كما تم الاستفسار عن آليات المتابعة والحصول على المشاريع الداعمة لهن من أجل هيئاتهن ومواطني تلك الهيئات.كما طالبت العضوات بعقد المزيد من اللقاءات والدورات التدريبية التي تعزز مكانتهن وتساعدهن على الارتقاء بأدائهن.