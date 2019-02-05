شؤون فلسطينية

الحكم المحلي تنظم لقاء مع عضوات الهيئات المحلية برام الله والقدس وأريحا

الحكم المحلي تنظم لقاء مع عضوات الهيئات المحلية برام الله والقدس وأريحا
رام الله - دنيا الوطن
نظمت وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الحكم المحلي، لقاءً لعضوات الهيئات المحلية في محافظات رام الله البيرة والقدس وأريحا، بهدف الوقوف على التحديات والمعيقات التي تواجه عملهن في هيئاتهن منذ انتخابهن في أيار/ مايو 2017.

وأوضحت مدير عام النوع الاجتماعي الوزراة، أسماء خروب، أن الهدف من الاجتماع مناقشة الصعوبات والتحديات التي تواجه عضوة الهيئة المحلية، والعمل من أجل تمكين العضوات في صنع القرار، ورفع قدراتهن للقيام بأعمالهن على أكمل وجه في خدمة وطنهن.

وخلال اللقاء عرضت العضوات المشاكل التي تواجه سير العمل في الهيئات المحلية والتحديات والمعيقات التي تواجههن وسبل التغلب على تلك التحديات، كما تمت مطالبة وزارة الحكم المحلي بإيلائهن الاهتمام الأكثر والفعال والدعم الجاد كونها الجهة المشرفة على الهيئات المحلية، كما طالبت الوزارة بتقديم التسهيلات لهن في بعض الإجراءات مع الجهات الشريكة وذات العلاقة مثل مغادرة الموظفات الحكوميات لا سيما المعلمات العضوات من مدراسهن لحضور الاجتماعات واللقاءات، كما تم الاستفسار عن آليات المتابعة والحصول على المشاريع الداعمة لهن من أجل هيئاتهن ومواطني تلك الهيئات.

كما طالبت العضوات بعقد المزيد من اللقاءات والدورات التدريبية التي تعزز مكانتهن وتساعدهن على الارتقاء بأدائهن.

أخبار ذات صلة

أوقاف غزة تُعلن اكتمال كافة الترتيبات والاتفاقيات الخاصة بملف العُمرة في مصر

أوقاف غزة تُعلن اكتمال كافة الترتيبات والاتفاقيات الخاصة بملف العُمرة في مصر

مديرية المعادن الثمينة دمغت 639 كغم ذهب خلال الشهر الماضي

مديرية المعادن الثمينة دمغت 639 كغم ذهب خلال الشهر الماضي

بدء صرف رواتب الموظفين العموميين على البنوك والصراف

بدء صرف رواتب الموظفين العموميين على البنوك والصراف

المالكي: نؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة

المالكي: نؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة

18 من أهالي أسرى غزة يتوجهون لزيارة أبنائهم في سجن (إيشل)

18 من أهالي أسرى غزة يتوجهون لزيارة أبنائهم في سجن (إيشل)

الإحصاء: انخفاض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال 2018

الإحصاء: انخفاض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال 2018

إهمال طبي متواصل بحق الأسير المريض ابراش منذ 16 عاماً

إهمال طبي متواصل بحق الأسير المريض ابراش منذ 16 عاماً

الاحتلال يُطلق النار على صيادي غزة.. وجرافاته تتوغل شرقي القطاع

الاحتلال يُطلق النار على صيادي غزة.. وجرافاته تتوغل شرقي القطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلوب غريب للداعية عمر عبد الكافي

أسلوب غريب للداعية عمر عبد الكافي

شؤون فلسطينية

مديرية المعادن الثمينة دمغت 639 كغم ذهب خلال الشهر الماضي

مديرية المعادن الثمينة دمغت 639 كغم ذهب خلال الشهر الماضي

الحكم المحلي تنظم لقاء مع عضوات الهيئات المحلية برام الله والقدس وأريحا

الحكم المحلي تنظم لقاء مع عضوات الهيئات المحلية برام الله والقدس وأريحا

المالكي: نؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة

المالكي: نؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة

18 من أهالي أسرى غزة يتوجهون لزيارة أبنائهم في سجن (إيشل)

18 من أهالي أسرى غزة يتوجهون لزيارة أبنائهم في سجن (إيشل)

الإحصاء: انخفاض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال 2018

الإحصاء: انخفاض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال 2018

إهمال طبي متواصل بحق الأسير المريض ابراش منذ 16 عاماً

إهمال طبي متواصل بحق الأسير المريض ابراش منذ 16 عاماً

الاحتلال يُطلق النار على صيادي غزة.. وجرافاته تتوغل شرقي القطاع

الاحتلال يُطلق النار على صيادي غزة.. وجرافاته تتوغل شرقي القطاع

مصرع مواطن إثر سقوط رافعة على مفترق المحطب بمدينة رام الله

مصرع مواطن إثر سقوط رافعة على مفترق المحطب بمدينة رام الله

منوعات

منى زكي بفستان شفاف يثير الضجة.. هل نسيت &#34;البطانة&#34; أيضاً؟

منى زكي بفستان شفاف يثير الضجة.. هل نسيت "البطانة" أيضاً؟

&#34;سحاب&#34; هيفا المفتوح يثير الجدل.. فهل تكشف السر؟

"سحاب" هيفا المفتوح يثير الجدل.. فهل تكشف السر؟

ماذا يفعل زوج كيم كاردشيان في سيارة نادين نسيب نجيم؟

ماذا يفعل زوج كيم كاردشيان في سيارة نادين نسيب نجيم؟

للمرة الأولى... كواليس ليلة الحكم بإعدام أم كلثوم بسبب &#34;الصهيونية&#34;

للمرة الأولى... كواليس ليلة الحكم بإعدام أم كلثوم بسبب "الصهيونية"

فرح يوسف بين أحضان حبيبها.. وشكلها يصدم الجمهور

فرح يوسف بين أحضان حبيبها.. وشكلها يصدم الجمهور

شمس الكويتية تخرق المحظور من جديد بهوت شورت ذهبي

شمس الكويتية تخرق المحظور من جديد بهوت شورت ذهبي

شهيرة تكشف سبب خلعها للحجاب.. ورد سهير رمزي المفاجئ زاد من الهجوم ضدها

شهيرة تكشف سبب خلعها للحجاب.. ورد سهير رمزي المفاجئ زاد من الهجوم ضدها

شاهد: أحلام ترقص بفستان ضيِّق في حفلها الأخير بعدما خسرت الكثير من وزنها

شاهد: أحلام ترقص بفستان ضيِّق في حفلها الأخير بعدما خسرت الكثير من وزنها

مصير &#34;باب الحارة&#34; في مهب الريح

مصير "باب الحارة" في مهب الريح

زوجة عبدالله السدحان تحرج معجبة &#34;غازلت&#34; زوجها أمامها في السوق

زوجة عبدالله السدحان تحرج معجبة "غازلت" زوجها أمامها في السوق

عربي

لبنان: السوريون يهددون وجودنا

لبنان: السوريون يهددون وجودنا

أمراء سعوديون يُهاجمون أردوغان: &#34;قطري وغير مؤدب&#34;

أمراء سعوديون يُهاجمون أردوغان: "قطري وغير مؤدب"

شاهد: أمير قطر يمنح أمير الكويت هدية.. ماهي؟

شاهد: أمير قطر يمنح أمير الكويت هدية.. ماهي؟

خاشقجي في كتاب

خاشقجي في كتاب