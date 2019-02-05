بدء صرف رواتب الموظفين العموميين على البنوك والصراف

بدأت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، بصرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر كانون الثاني/ يناير، عبر البنوك، والصراف الألي.وكانت "دنيا الوطن" قد كشفت أمس الاثنين، أن هناك اختلافاً في نسب رواتب الموظفين العموميين عن شهر كانون الثاني/ يناير، حيث سيُصرف 50 % لبعض الموظفين، بينما سيصرف للبعض الآخر ما بين (70 إلى 75% ) من رواتبهم.وأضاف المصدر البنكي: أن موظفي 2005 سيصرف لهم 50% من رواتبهم، وذلك يوم غد الثلاثاء عبر البنوك، وأشار إلى أن هناك الكثير من الموظفين والأسرى غير مدرجة أسماؤهم في كشف الرواتب.في ذات السياق، قال الناطق بإسم تفريغات 2005، رامي أبو كرش، إن رواتب تفريغات 2005 التي وصلت إلى البنوك بلغت نسبتها 50% من الراتب الأساسي، أي سيتقاضى هؤلاء 750 شيكلاً من أصل 1500.