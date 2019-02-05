18 من أهالي أسرى غزة يتوجهون لزيارة أبنائهم في سجن (إيشل)

رام الله - دنيا الوطنتوجه صباح اليوم الثلاثاء، عدد من أهالي أسرى قطاع غزة؛ لزيارة أبنائهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي.وقال الصليب الأحمر الدولي: إنّ 18 من أهالي أسرى غزة، بينهم طفلان، توجهوا لزيارة 13 أسيراً في سجن (ايشل) عبر معبر بيت حانون/ إيرز، شمال القطاع.