شؤون فلسطينية

الإحصاء: انخفاض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال 2018

الإحصاء: انخفاض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال 2018
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الإحصاء الفلسطيني الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين للعام 2018 ولشهر 12/2018.

ويشير الاحصاء إلى انخفاض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال العام 2018.

وسجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضاً مقداره 3.94% خلال العام 2018 مقارنة مع العام السابق، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي 103.59 مقارنة بـ 107.84 خلال العام السابق (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100).

وعلى مستوى الأنشطة الرئيسية سجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 20.80%، وأنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 3.63%، بينما سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 20.46%، وأنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 4.71%.

الجدول التالي يوضح نسب التغّير في الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين للسنوات:

2012 – 2018

السنة نسب التغير %
2012 + 6.39
2013 + 7.82
2014 - 3.92
2015 - 3.80
2016 + 0.96
2017 + 4.11
2018 - 3.94
التراكمي + 7.05


ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال شهر كانون أول 2018

سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً نسبته 1.13% خلال شهر كانون أول 2018 مقارنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                         بشهر تشرين ثاني 2018، إذ ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 110.41 خلال شهر كانون أول 2018 مقارنة بـــ 109.18 خلال شهر تشرين ثاني 2018 (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100).


حركة كميات الإنتاج الصناعي على مستوى الأنشطة الاقتصادية الرئيسية

سجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 7.49% والتي تشكل أهميتها النسبية 11.98% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 2.30% والتي تشكل أهميتها النسبية 4.06% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 0.42% خلال شهر كانون أول 2018 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 83.19% من إجمالي أنشطة الصناعة.

في حين سجلت أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 3.47% والتي تشكل أهميتها النسبية 0.78% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً خلال شهر كانون أول 2018 مقارنة بشهر تشرين ثاني 2018 أهمها صناعة منتجات التبغ، صناعة المنتجات الغذائية، صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات، صناعة الورق ومنتجات الورق، صناعة الجلد والمنتجات ذات الصلة، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها.

من ناحية أخرى سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية منها صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، صناعة المشروبات، صناعة الأثاث، نشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، وصناعة الملابس.

الجدول يوضح نسب التغير في الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال الفترة من

 كانون ثاني – كانون أول 2018:

  الشهر            نسبة التغير (%)
  كانون ثاني - 7.29
  شباط - 1.03
  آذار + 4.81
  نيسان - 3.34
  أيار - 3.16
  حزيران - 5.22
  تموز + 12.08
  آب - 2.35
  أيلول + 7.68
  تشرين أول - 3.06
  تشرين ثاني + 2.43
  كانون أول + 1.13
  2018 مقارنة مع 2017 - 3.94

الاتجاه العام لحركة الأرقام القياسية لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين للفترة: كانون ثاني – كانون أول 2018

(شهر الأساس كانون أول 2015 = 100)

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