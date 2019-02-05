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لبنان: السوريون يهددون وجودنا

لبنان: السوريون يهددون وجودنا
رام الله - دنيا الوطن
شدد وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، على ضرورة عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، مؤكدًا أنهم يهددون وجود لبنان، كما أن فكرة إدماجهم على الأراضي اللبنانية، تزيد خطر الإرهاب على أوروبا.

وقال باسيل، في كلمة بالاجتماع الوزاري العربي الأوروبي في بروكسل: إن "مليون ونصف نازح سوري أرهقوا لبنان مادياً، بخسائر وصلت إلى 40% من ناتجه القومي، وهم يهددون وجوده بتمزيق نسيجه الاجتماعي"، على حد تعبيره.

وأضاف، وفق ما نقلت شبكة (CNN): "أزمة النزوح التي تواجهنا سوياً هي أكبر تحد لنا سوياً، وإن اعتقد البعض منكم ومنا أن إبقاء النازحين في البلدان المجاورة لسوريا يبعدهم عنكم فهو مُخطئ مجدداً، إذ إن أقرب طريق لذهابهم إلى أوروبا هو ببقائهم في بلدان المتوسط الذي يربطنا بكم، والسبيل الوحيد لعدم ذهابهم إليكم هو في عودتهم".

وأوضح الوزير اللبناني، قائلًا: "نعرف أن الحل السياسي في سوريا سيكون محط انقسام بين من يربط عودة النازحين وإعادة الإعمار به أو لعدم الربط، وهذه جدلية لن تنتهي قريباً، وسندفع سوياً ثمن الوقت الضائع إلى أن يقتنع الجميع بعدم جدوى الربط".

وأكد باسيل على احترامه "من قرر استقبال السوريين أو عدمه"، قائلاً: "نحترم خصوصياتكم، ولكن نتوقع منكم أن تحترموا خصوصيتنا، لا أن تعيبوا علينا تصميمنا على إعادتهم إلى وطنهم، فيما أنتم مجتمعون لم تتحملوا نصف ما تحملناه نحن منفردين".

وختم باسيل حديثه قائلًا: "لبنان هذا البلد الصغير الدقيق بتوازناته الداخلية، يطلب منكم أن تتفهموه؛ لتساعدوه كما يريد لا كما تريدون، وذلك لكي يبقى برسالته في هذا الشرق، رسالة التنوع والتعددية والتعايش، وإلا لن يبقى، في ظل فكرة إدماج السوريين على أرضه، وهذا فيه مزيد من خطر الإرهاب عليكم".

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