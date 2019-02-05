شؤون فلسطينية

إهمال طبي متواصل بحق الأسير المريض ابراش منذ 16 عاماً

إهمال طبي متواصل بحق الأسير المريض ابراش منذ 16 عاماً
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء: إن الأسير المريض خميس محمود ابراش (40 عامًا) من مخيم الأمعري قضاء مدينة رام الله، المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، لازال يكابد ألم السجن والمرض منذ 16 عاماً، دون توفير أدنى المتطلبات العلاجية لحالته المزمنة والخطيرة.

حيث أفاد محامي الهيئة، كريم عجوة، عقب زيارته له أمس في سجن (عسقلان)، أن الأسير ابراش، بات يعاني مؤخراً من ارتفاع في ضغط الدم والسكر ودقات القلب، فضلاً عن معاناته المستمرة منذ سنوات من أمراض مزمنة أخرى.

ولفتت الهيئة، إلى أن الأسير ابراش معتقل منذ 17/2/2003، ومحكوم بالسجن المؤبد 3 مرات، ويعتبر من الحالات المرضية الصعبة في سجون الاحتلال، ونقل إلى مستشفى الرملة العديد من المرات، وأصبح يعانى من مشاكل متعددة في النظر والسمع إضافة إلى كونه مقعداً.

وأوضحت، أن الأسير أبراش، يتنقل داخل السجن على كرسي متحرك، حيث يعاني من بتر في قدمه اليسرى، إضافة إلى أنه يعاني من صعوبة في السمع إثر مشاكل في الأذن تسبب له دوخة مستمرة، ومن فقدان البصر بالعين اليمنى بشكل كامل إثر إصابته خلال انتفاضة الأقصى، وصعوبات في الرؤية بالعين اليسرى، حيث لا يرى بها سوى بنسبة النصف تقريباً، وبحاجة إلى زراعة قرنية، قررها الأطباء له، لكن إدارة السجون لا زالت تماطل في إجرائها لذا هو مهدد بفقدان النظر بشكل كامل.

كما بينت الهيئة في تقريرها، أن الاحتلال ساوم الأسير ابراش قبل 3 أعوام على دفع ثمن الطرف الصناعي كاملاً مكان قدمه اليسرى المبتورة، وبعد جهود من قبل المحامين، وافق الاحتلال على تغطية 75% من قيمه الطرف على أن يتكلف ذوو الأسير بدفع 25% من قيمة الطرف، والذي يعادل 10.000 شيكل تقريباً، وكذلك كان مقرراً له إجراء عملية في الأذن منذ عامين إلا أنها لم تتم حتى اللحظة، إضافة إلى حاجته الماسة إلى زراعة قرنية في عينه اليسرى.

أخبار ذات صلة

أوقاف غزة تُعلن اكتمال كافة الترتيبات والاتفاقيات الخاصة بملف العُمرة في مصر

أوقاف غزة تُعلن اكتمال كافة الترتيبات والاتفاقيات الخاصة بملف العُمرة في مصر

مديرية المعادن الثمينة دمغت 639 كغم ذهب خلال الشهر الماضي

مديرية المعادن الثمينة دمغت 639 كغم ذهب خلال الشهر الماضي

الحكم المحلي تنظم لقاء مع عضوات الهيئات المحلية برام الله والقدس وأريحا

الحكم المحلي تنظم لقاء مع عضوات الهيئات المحلية برام الله والقدس وأريحا

بدء صرف رواتب الموظفين العموميين على البنوك والصراف

بدء صرف رواتب الموظفين العموميين على البنوك والصراف

المالكي: نؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة

المالكي: نؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة

18 من أهالي أسرى غزة يتوجهون لزيارة أبنائهم في سجن (إيشل)

18 من أهالي أسرى غزة يتوجهون لزيارة أبنائهم في سجن (إيشل)

الإحصاء: انخفاض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال 2018

الإحصاء: انخفاض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال 2018

الاحتلال يُطلق النار على صيادي غزة.. وجرافاته تتوغل شرقي القطاع

الاحتلال يُطلق النار على صيادي غزة.. وجرافاته تتوغل شرقي القطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلوب غريب للداعية عمر عبد الكافي

أسلوب غريب للداعية عمر عبد الكافي

شؤون فلسطينية

مديرية المعادن الثمينة دمغت 639 كغم ذهب خلال الشهر الماضي

مديرية المعادن الثمينة دمغت 639 كغم ذهب خلال الشهر الماضي

الحكم المحلي تنظم لقاء مع عضوات الهيئات المحلية برام الله والقدس وأريحا

الحكم المحلي تنظم لقاء مع عضوات الهيئات المحلية برام الله والقدس وأريحا

المالكي: نؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة

المالكي: نؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة

18 من أهالي أسرى غزة يتوجهون لزيارة أبنائهم في سجن (إيشل)

18 من أهالي أسرى غزة يتوجهون لزيارة أبنائهم في سجن (إيشل)

الإحصاء: انخفاض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال 2018

الإحصاء: انخفاض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال 2018

إهمال طبي متواصل بحق الأسير المريض ابراش منذ 16 عاماً

إهمال طبي متواصل بحق الأسير المريض ابراش منذ 16 عاماً

الاحتلال يُطلق النار على صيادي غزة.. وجرافاته تتوغل شرقي القطاع

الاحتلال يُطلق النار على صيادي غزة.. وجرافاته تتوغل شرقي القطاع

مصرع مواطن إثر سقوط رافعة على مفترق المحطب بمدينة رام الله

مصرع مواطن إثر سقوط رافعة على مفترق المحطب بمدينة رام الله

منوعات

منى زكي بفستان شفاف يثير الضجة.. هل نسيت &#34;البطانة&#34; أيضاً؟

منى زكي بفستان شفاف يثير الضجة.. هل نسيت "البطانة" أيضاً؟

&#34;سحاب&#34; هيفا المفتوح يثير الجدل.. فهل تكشف السر؟

"سحاب" هيفا المفتوح يثير الجدل.. فهل تكشف السر؟

ماذا يفعل زوج كيم كاردشيان في سيارة نادين نسيب نجيم؟

ماذا يفعل زوج كيم كاردشيان في سيارة نادين نسيب نجيم؟

للمرة الأولى... كواليس ليلة الحكم بإعدام أم كلثوم بسبب &#34;الصهيونية&#34;

للمرة الأولى... كواليس ليلة الحكم بإعدام أم كلثوم بسبب "الصهيونية"

فرح يوسف بين أحضان حبيبها.. وشكلها يصدم الجمهور

فرح يوسف بين أحضان حبيبها.. وشكلها يصدم الجمهور

شمس الكويتية تخرق المحظور من جديد بهوت شورت ذهبي

شمس الكويتية تخرق المحظور من جديد بهوت شورت ذهبي

شهيرة تكشف سبب خلعها للحجاب.. ورد سهير رمزي المفاجئ زاد من الهجوم ضدها

شهيرة تكشف سبب خلعها للحجاب.. ورد سهير رمزي المفاجئ زاد من الهجوم ضدها

شاهد: أحلام ترقص بفستان ضيِّق في حفلها الأخير بعدما خسرت الكثير من وزنها

شاهد: أحلام ترقص بفستان ضيِّق في حفلها الأخير بعدما خسرت الكثير من وزنها

مصير &#34;باب الحارة&#34; في مهب الريح

مصير "باب الحارة" في مهب الريح

زوجة عبدالله السدحان تحرج معجبة &#34;غازلت&#34; زوجها أمامها في السوق

زوجة عبدالله السدحان تحرج معجبة "غازلت" زوجها أمامها في السوق

عربي

لبنان: السوريون يهددون وجودنا

لبنان: السوريون يهددون وجودنا

أمراء سعوديون يُهاجمون أردوغان: &#34;قطري وغير مؤدب&#34;

أمراء سعوديون يُهاجمون أردوغان: "قطري وغير مؤدب"

شاهد: أمير قطر يمنح أمير الكويت هدية.. ماهي؟

شاهد: أمير قطر يمنح أمير الكويت هدية.. ماهي؟

خاشقجي في كتاب

خاشقجي في كتاب