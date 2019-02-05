شؤون فلسطينية

الاحتلال يُطلق النار على صيادي غزة.. وجرافاته تتوغل شرقي القطاع

الاحتلال يُطلق النار على صيادي غزة.. وجرافاته تتوغل شرقي القطاع
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت صباح اليوم الثلاثاء، زوارق الاحتلال الإسرائيلي، نيران أسلحتها الرشاشة، تجاه قوارب الصيادين قبالة سواحل السودانية والواحة، شمال غرب القطاع، وقبالة سواحل وسط وجنوب القطاع.

وقال شهود عيان: إن إطلاق النار لم يوقع إصابات، لكن منع الصيادين من مواصلة عملهم في البحر.

إلى ذلك، توغلت قوات الاحتلال صباح اليوم، بشكل محدود وبعدد 4 جرافات إسرائيلية من نوع D9 انطلاقاً من بوابة (كيسوفيم).

وشرعت الجرافات الإسرائيلية، بعمليات تجريف في المناطق الحدودية جنوب قطاع غزة.

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