الاحتلال يُطلق النار على صيادي غزة.. وجرافاته تتوغل شرقي القطاع
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت صباح اليوم الثلاثاء، زوارق الاحتلال الإسرائيلي، نيران أسلحتها الرشاشة، تجاه قوارب الصيادين قبالة سواحل السودانية والواحة، شمال غرب القطاع، وقبالة سواحل وسط وجنوب القطاع.
وقال شهود عيان: إن إطلاق النار لم يوقع إصابات، لكن منع الصيادين من مواصلة عملهم في البحر.
إلى ذلك، توغلت قوات الاحتلال صباح اليوم، بشكل محدود وبعدد 4 جرافات إسرائيلية من نوع D9 انطلاقاً من بوابة (كيسوفيم).
وشرعت الجرافات الإسرائيلية، بعمليات تجريف في المناطق الحدودية جنوب قطاع غزة.
أطلقت صباح اليوم الثلاثاء، زوارق الاحتلال الإسرائيلي، نيران أسلحتها الرشاشة، تجاه قوارب الصيادين قبالة سواحل السودانية والواحة، شمال غرب القطاع، وقبالة سواحل وسط وجنوب القطاع.
وقال شهود عيان: إن إطلاق النار لم يوقع إصابات، لكن منع الصيادين من مواصلة عملهم في البحر.
إلى ذلك، توغلت قوات الاحتلال صباح اليوم، بشكل محدود وبعدد 4 جرافات إسرائيلية من نوع D9 انطلاقاً من بوابة (كيسوفيم).
وشرعت الجرافات الإسرائيلية، بعمليات تجريف في المناطق الحدودية جنوب قطاع غزة.
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