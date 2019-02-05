أمراء سعوديون يُهاجمون أردوغان: "قطري وغير مؤدب"

رام الله - دنيا الوطنشن أمراء وإعلاميون سعوديون، هجوماً عنيفاً على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد تصريحاته ضد ولي العهد محمد بن سلمان، فيما يتعلق بقضية مقتل الكاتب السعودي، جمال خاشقجي.وأطلق الأمير عبد الرحمن بن مساعد، ابن عم محمد بن سلمان، هاشتاغا بعبارات تركية، تحت عنوان "أردوغان أدب يوك"، أي "أردوغان غير مؤدب"، إضافة إلى انتشار هاشتاغ آخر تحت عنوان "تخسى يا أردوغان".وقال ابن مساعد: "أردو كان له مصداقية منذ زمن ليس بالقريب.. والغريب أنه كلما ظهر لا يفعل شيئًا سوى تأكيد اختفائها.. وهذا لا يهمه طالما كان الظهور مدفوع الثمن".وتابع: "المعادلة بسيطة:- أردوغان- قطري- شيك- عزة- يوك - ادب- يوك- مصداقية".وحمل الهاشتاغ شتائم وإساءات واسعة للرئيس التركي، واتهامات قال مغردون آخرون إنه لا أساس لها من الصحة، مثل سماح أردوغان بزراعة "الحشيش" و"التعري" و"الشذوذ".في أعقاب ذلك، رد ناشطون على الهاشتاغ والمشاركين فيه، بالقول: إن بعض الأمراء والإعلاميين لا يجدون حرجاً في الدفاع عن "المجرمين"، في إشارة إلى اعتراف ولي العهد بجريمة قتل خاشقجي.يشار إلى أن أردوغان صرح، بأن "ما قاله ولي العهد السعودي ووزير خارجيته، بشأن متعاون محلي في قضية قتل جمال خاشقجي كله كذب".