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شاهد: أمير قطر يمنح أمير الكويت هدية.. ماهي؟

شاهد: أمير قطر يمنح أمير الكويت هدية.. ماهي؟
رام الله - دنيا الوطن
أهدى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، نظيره الكويتي الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، قميص المنتخب القطري، الذي أحرز لقب بطل كأس الأمم الآسيوية للعام الجاري 2019.

وقال أمير قطر للشيخ الصباح: "لاعبو منتخبنا دائماً يذكرون دعمكم وتهانيكم"، من جانبه، رد أمير الكويت: "إن شاء الله تفوزون بكأس العالم".

يذكر، أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، عقدا جلسة مباحثات رسمية في قصر بيان.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، جرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

كما جرى خلال جلسة أمير قطر والشيح صباح الأحمد، تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).

 

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