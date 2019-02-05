شيخ الأزهر يدعو المسلمين لحماية المسيحيين

رام الله - دنيا الوطندعا شيخ الأزهر، أحمد الطيب، المسلمين إلى حماية المسيحيين باعتبارهم شركاء في أوطانهم، ودعا لاحترام قوانين الدول، التي يعيشون فيها.وذكر الطيب، في القمة التي جمعته مع بابا الفاتيكان، فرانسيس الأول، في أبو ظبي، مخاطباً المسلمين: "استمروا في احتضان إخوانكم من المواطنين المسيحيين في كل مكان، فهم شركاؤنا في الوطن، وإخواننا الذين يذكرنا القرآن أنهم أقرب الناس مودة لنا".وأضاف الطيب، بحسب ما نقلت (سكاي نيوز): "أقول للمسلمين في الغرب: اندمجوا في مجتمعاتكم اندماجاً إيجابياً، تحافظون فيها على هويتكم الدينية، كما تحافظون على احترام قوانين هذه المجتمعات، واعلموا أن أمن هذه المجتمعات مسؤولية شرعية، وأمانة دينية في رقابكم تُسألون عنها أمام الله تعالى".