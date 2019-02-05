شؤون فلسطينية

غرينبلات لـ عريقات: نرجو أن تحظى باحترام أكبر للفلسطينيين في غزة والضفة

غرينبلات لـ عريقات: نرجو أن تحظى باحترام أكبر للفلسطينيين في غزة والضفة
غرينبلات مع الرئيس عباس ووفد فلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
واصل المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، مخاطبة المسؤولين الفلسطينيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديداً (تويتر).

ووجّه غرينبلات كلامه مساء أمس، إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، وردّ على تصريحاته بأن الولايات المتحدة، تسعى إلى فصل غزة عن الضفة الغربية، ضمن (صفقة القرن)، مطالبا إياه بأن "يحظى باحترام أكبر للفلسطينيين" وفق تعبيره.

وقال عبر (تويتر): "مرة أخرى، نشر صائب عريقات معلومات خاطئة، اتهمني بمحاولة "فصل غزة عن الضفة الغربية"، ردي: (1) غزة والضفة الغربية انفصلا لمدة عشر سنوات، جسدياً وسياسياً، بين السلطة الفلسطينية و حماس، وهذا هو الواقع".

وتابع: "لقد سجلت عدة مرات، أن خطة السلام الخاصة بنا تأمل في جمعهم، إن أمكن. لكننا لا نستطيع أن ندعي (ولا يجب عليك) أن الكراهية بين حماس وفتح غير موجودة. نحن في هذا لمساعدة جميع الفلسطينيين، في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة"، وفق تعبيره.

وأردف مبعوث واشنطن لعملية السلام في الشرق الأوسط: "صائب، نرجو أن تحظى باحترام أكبر للفلسطينيين في كل من غزة والضفة الغربية. إنهم يستحقونه. يرجى التوقف عن تضليلهم بمعلومات تعرف أنها غير صحيحة".

وأضاف غرينبلات: "من المهم أن يسمع الناس منا مباشرةً بشأن مواقفنا وسياساتنا، بالفعل يستحق الفلسطينيون أن يسمعوا منا مباشرة، والكثير منهم على استعداد للمشاركة مباشرة معنا".

وتتهم السلطة الفلسطينية الولايات المتحدة الأمريكية، بمحاولة فصل قطاع غزة عن الضفة الغريية، وذلك ضمن خطتها التي تسمّى (صفقة القرن).

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