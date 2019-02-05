الطقس: الأجواء غائمة جزئياً ومغبرة وجافة وارتفاع على درجات الحرارة

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 18-14 17-13 14-9 بيت لحم 18-14 17-13 14-9 رام الله والبيرة 17-13 16-12 13-8 طولكرم 25-15 24-14 20-11 نابلس 19-14 18-13 15-10 قلقيلية 25-15 24-14 20-11 جنين 22-13 21-12 18-10 سلفيت 18-14 17-13 14-9 طوباس 22-13 21-12 18-10 روابي 19-14 18-13 15-10 الخليل 18-14 17-13 13-9 غزه 24-16 23-15 19-12 أريحا 26-13 25-13 21-12 خانيونس 24-16 23-15 19-12 الأغوار الشمالية 24-11 23-11 19-10 رفح 25-15 24-14 20-11

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماً جزئياً ومغبراً وجافاً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة بحدود ست درجات مئوية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة، مع هبات قوية أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً وباردة نسبياً إلى باردة والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأربعاء 6-2-2019: تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، ومغبراً، و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، وتشتد الأمطار، وتكون غزيرة خلال ساعات الليل ومصحوبة بعواصف رعدية أحياناً والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج .الخميس 7-2-2019 يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بعواصف رعدية، تضعف فرصة الهطول خلال ساعات المساء والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.الجمعة 8-2-2019 يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين يومي الأربعاء والخميس من خطر:1 - تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة.2- تدني مدى الرؤية الأفقية.3- خطر التزحلق على الطرقات.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: