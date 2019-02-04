شاهين: هيئات حزب الشعب لم تقرر بعد المشاركة في الحكومة الفصائلية





وأشار إلى أن الموقف الراهن لحزب الشعب والذي سبق وأعلنه المكتب السياسي قبل عدة ايام وأبلغه للتجمع الديمقراطي ولحركة فتح مباشرة، يتلخص في ان هناك أزمة وطنية عامة، وهناك حاجة ماسة لمعالجة هذه الأزمة من جوانبها المختلفة وموضوع الحكومة يأتي في السياق الأشمل لهذه المعالجة، بما يضمن حماية المشروع الوطني والحقوق الاجتماعية والديموقراطية لشعبنا وتعزيز صموده، وأولويات وحدة الوطن وإنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات العامة.



رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، فهمي شاهين، ان حزبه لم يقرر بعد المشاركة من عدمها في الحكومة الفلسطينية المزمع تشكيلها، وهو غير متعجل لإعلان موقفه قبل ان تستكمل هيئات الحزب المركزية النقاش حول ذلك وتقرر في إطار بحث مجمل الأزمة الوطنية العامة وما تتطلبه من جهد وطني لمعالجتها.وأعرب شاهين في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، عن استغراب حزبه من حديث بعض الشخصيات غير المخولة عن موقف التجمع الديمقراطي ومكوناته وفي ظل غياب موقف موحد للتجمع، بعد أن اعلنت منفردة بعض مكونات التجمع الديمقراطي موقفها الخاص بها، قبل أن تجرى أية مشاورات جماعية داخل التجمع.وشدد على أن حزب الشعب وخاصة في ضوء عدم بلورة أي موقف موحد، هو من يحدد موقفة ولغة خطابه السياسي والإعلامي وطريقة تعامله مع أي قضية، وفقاَ لمنهجه ورؤية هيئاته المركزية، ومن حق هذه الهيئات ديمقراطياَ ان تقرر في ذلك، بعيداَ عن لغة المزاودات والاعتبارات والحسابات الفئوية والشخصية.وفيما أكد شاهين على أن حزب الشعب ليس له امتيازات عند أية جهة كانت حتى يأخذها في الحسبان في بلورة أي موقف، ولن يكون ذلك في أي حال من الأحوال.