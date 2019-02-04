فيديو.. الهباش: مهما اختلفنا مع حماس فنحن شعب واحد





واضاف الهباش خلال لقاء له على شاشة (العربية): "نحن اخوة وأبناء شعب واحد، وقضية واحدة، ولكن ربما يكون بيننا خلافات، والذي يغذي هذه الخلافات، جهات خارجية وليس أبناء الشعب الفلسطيني".













رام الله - دنيا الوطنقال محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، قاضي قضاة فلسطين: "مهما اختلفنا مع حركة حماس، فنحن شعب واحد، حيث ان بيننا خلافات وتوافقات كثيرة".