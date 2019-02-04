خاشقجي في كتاب

رام الله - دنيا الوطنأعلنت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، اليوم الاثنين، طرح كتاب لها يتناول حياة خطيبها الراحل الذي قتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول بأكتوبر الماضي.وقالت خديجة في تغريدة لها على "تويتر": "كتابي نزل في الأسواق اليوم.. تجدون نسخته التركية حالياً وبعد أسبوعين نسخته الإنجليزية بإذن الله تعالى.. رحمة الله عليك يا عزيزي جمال خاشقجي".كتابي نزل في الأسواق اليوم... تجدون نسخته التركية حاليا و بعد أسبوعين نسخته الانجلزية باْذن الله تعالى... رحمة الله عليك يا عزيزي #جمال_خاشجقيوقتل خاشقجي، الذي كان يكتب مقالات رأي في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية ينتقد فيها السلطات السعودية، في الثاني من أكتوبر الماضي، على أيدي عناصر أمن سعوديين مقربين من ولي العهد محمد بن سلمان في قنصلية بلاده في إسطنبول.وتصدّرت القضية الرأي العام الدولي منذ ذلك الحين، وتسببت في توتر علاقات الكثير من الدول مع المملكة، وسط اتهام أطراف مختلفة لبن سلمان بالتورط شخصياً فيها، وهو ما تنفيه الرياض في حين تؤكده وكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA).