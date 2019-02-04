شؤون فلسطينية

إعلام الاحتلال يزعم: هجوم بزجاجات حارقة عند مستوطنة (بسجوت) بالقدس

إعلام الاحتلال يزعم: هجوم بزجاجات حارقة عند مستوطنة (بسجوت) بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
زعم موقع (مفزاك لايف) الإسرائيلي، أن هجوماً وقعت مساء اليوم الاثنين، بالزجاجات الحارقة، عند السياج الأمني لمستوطنة (بسجوت)، شمالي القدس، دون وقوع اصابات بين الجنود الاسرائيليين.

واشار الموقع ذاته إلى أن قوات الجيش الاسرائيلي، تجري عمليات بحث وتمشيط في المكان؛ بحثا عن المنفذين.

وادعى الموقع ذاته، انه في وقت سابق من اليوم، القيت زجاجة حارقة قرب منطقة بيت إيل دون وقوع اصابات ايضا بين الجنود.

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