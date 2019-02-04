شؤون فلسطينية

الضابطة الجمركية والأجهزة الأمنية ووزارة الصحة يغلقون مطعماً وعدة مخازن بالخليل

الضابطة الجمركية والأجهزة الأمنية ووزارة الصحة يغلقون مطعماً وعدة مخازن بالخليل
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت طواقم الضابطة الجمركية وجهازي الامن الوقائي والامن الوطني ووزارة الصحة اليوم الاثنين 4/2/2019 مطعم في الخليل ومخازن لتصنيع الجميد في يطا لافتقارهما لأدنى شروط السلامة الصحية وضبط مواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأفاد بيان للعلاقات العامة والإعلام بالضابطة الجمركية وأنه بناء على معلومات استخبارية مفادها وجود أحد المخازن لتصنيع عجينة الفلافل والحمص والفول والتابع لأحد المطاعم في المحافظة يفتقر للشروط السلامة الصحية.

وتم تحريك الدوريات على الفور للمكان وبإسناد من الأمن الوطني وبحضور جهات الاختصاص من وزارة الصحة وبعد الفحص والتفتيش تبين أن هناك رائحة كريهة في المكان والوضع البيئي الصحي يرثى له فقررت جهات الإختصاص على الفور إتلاف ما يوجد داخل المخزن ومن ثم التوجه الى المطعم والذي تم إغلاقه وإتلاف ما به من مواد.

وأضاف البيان انه بناء على معلومات أخرى في بلدة يطا تفيد بوجود مخازن يتم بها تصنيع لبن الجميد غير صالحة للاستهلاك الآدمي توجهت القوة الى المكان والمكونة من (الضابطة الجمركية،الأمن الوطني،الأمن الوقائي، النيابة العامة، وزارة الصحة) وعند الوصول الى المخازن وفحصها وتفتيشها تبين أن أصحابها يقومون بتصنيع اللبنة ولبن الجميد وهو بحالة تعفن وغير صالح للاستهلاك الآدمي وبوجود رئيس النيابة تم إتلاف كمية من الجميد لظهور علامات تعفن وإغلاق المخازن وتوقيف أصحابها وأخذ عينات للمواد المتحفظ عليها وفحصها لاستكمال الإجراءات القانونيه اللازمة .









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