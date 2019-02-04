فتح: إسرائيل تنفذ إعدامات ميدانية ورواياتها كاذبة

رام الله - دنيا الوطنرفضت حركة فتح الروايات الاسرائيلية الجاهزة لتبرير إعداماتهم الميدانية، والتي كان آخرها إعدام الشاب عبد الله أبو طالب من جنين بالقرب من حاجز الجلمة، مؤكدة على أن إسرائيل تنفذ الاعدامات الميدانية بقرار وتشجيع من المستوى السياسي.وطالب عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي، وسائل الاعلام بعدم الانجرار وراء الاعلام العبري وفبركاته وحججه وراء اطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين العزل، موضحا أنه كلما اقتربنا من الانتخابات الاسرائيلية كلما زادت الجرائم وسفك الدماء الفلسطينية.وأكدت الحركة على أن دماء شهداءنا لن تذهب هدرا، وأن هذه الدماء العزيزة لن يكون ثمنها إلا مزيدا من التمسك بالقدس والأرض واستمرار النضال حتى الوصول الى الحرية والاستقلال.