توقيف مدير مدرسة قرآنية في تونس بتهمة استغلال عشرات الأطفال

رام الله - دنيا الوطناعلنت السلطات التونسية انها أوقفت مسؤولا عن مدرسة قرآنية متهما باساءة معاملة 42 طفلا واستغلالهم، لافتة الى انها نقلت هؤلاء الى مركز للاندماج، الامر الذي أثار قلق منظمة العفو الدولية.وقالت وزارة الداخلية في بيان الاحد أنه تم توقيف مدير المدرسة الواقعة في الرقاب قرب سيدي ابو زيد (وسط غرب) بتهمة "الاستغلال الاقتصادي لاطفال والاعتداء بالعنف والاشتباه بالانتماء الى تنظيم إرهابي" عبر استغلال هؤلاء "في مجال العمل الفلاحي واشغال البناء وتلقينهم أفكارا وممارسات متشددة".واضافت ان الاطفال الـ 42 تراوح أعمارهم بين 10 و18 عاما، وتبين أنهم يقيمون في المكان نفسه "في ظروف لا تستجيب لأدنى شروط الصحة والنظافة والسلامة وجميعهم منقطعون عن الدراسة".واوضحت أنه تم وضعهم في مركز للاندماج مع "تمكينهم من الرعاية الصحية والنفسية" في انتظار قرار القضاء.من جهتها، طالبت منظمة العفو الدولية في بيان على فيسبوك الاحد باحترام حقوق الاطفال المعنيين، موضحة أنهم نقلوا الى مركز الاندماج "من دون علم أوليائهم ومن دون احترام الضمانات المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل وفي القانون التونسي".واعربت عن "بالغ قلقها" بعدما تبلغت استنادا الى شهادات اطفال أنهم "اتصلوا بآبائهم عبر الهاتف" وتحدثوا عن تعرض "عدد منهم لفحص شرجي في إطار التحقيق في شبهة اعتداءات جنسية، وهو أمر بالغ الخطورة ويمثل انتهاكا صارخا لالتزامات تونس بمقتضى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل".وطالبت المنظمة بـ"تسليم الاطفال فورا الى أوليائهم (...) أو إحالة الملف الى قاضي الاسرة بصفة استعجالية وتمكين الأولياء من زيارتهم".