شاهد: صاروخ اسرائيلي جديد يختبره جيش الاحتلال









رام الله - دنيا الوطنأفادت مصادر إعلامية اسرائيلية، مساء يوم الإثنين، أن وزارة الأمن الإسرائيلية، أجرت تجربة صاروخية على منظومة صواريخ (أرض- أرض) من طراز "تموز 5" يصل مداها لأكثر من 25 كيلومترا.وقالت هيئة البث الإسرائيلية أن "سلطة تطوير الوسائل القتالية (رفائيل) أكملت مؤخرا تجربة ناجحة على إطلاق صاروخ (أرض — أرض) من طراز (تموز — 5)".وأضافت الهيئة : "يتم إطلاق الصاروخ من منصات يتم تركيبها على آليات صغيرة الحجم بالإمكان نقلها جوا وإنزالها في ساحة القتال". وفق ما نقلته "سبوتنيك".ونقلت الهيئة عن مصدر في شركة "رفائيل" قوله "الصاروخ الجديد مزود بجهاز ملاحة متقدم يوفر القدرات على الاختفاء من شاشات الرادار المعادية، وإصابة أهداف ثابتة ومتنقلة بدقة عالية".