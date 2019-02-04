الاحتلال يخطر بطرد 50 عائلة فلسطينية من الأغوار

رام الله - دنيا الوطنأخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عشرات العائلات الفلسطينية، بالطرد من مساكنها في عدة مناطق بالأغوار الشمالية، بحجة التدريبات العسكرية.وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس، معتز بشارات في تصريحات صحفية: إن قوات الاحتلال أخطرت 18 عائلة تضم 93 فرداً من سكان منطقة الرأس الأحمر، جنوب شرق طوباس، بالطرد من منازلهم من السادس وحتى الثاني عشر من الشهر الحالي، من العاشرة صباحا، حتى الخامسة مساء، بهدف التدريبات.وأضاف بشارات أن الاحتلال أخطر أيضاً 32 عائلة تضم 218 فرداً تسكن مناطق خربة البرج والميتة وحمامات المالح، بهدف المناورات العسكرية، في السادس من الشهر الحالي من العاشرة صباحا حتى الخامسة مساء، للهدف ذاته.من جهته، أكد مدير مكتب لجان العمل الزراعي في أريحا والأغوار، مؤيد بشارات، أن مخلفات الاحتلال، قتلت 37 فلسطينياً معظمهم من الأطفال منذ احتلال الأغوار الشمالية عام 1967، وأصيب نحو 400 مواطن، كثير منهم يعانون من إعاقات دائمة.ومن الجدير ذكره، أن العائلات الفلسطينية في الأغوار، أصبحت رهينة لمناورات الاحتلال العسكرية، كما باتت حياتهم مهددة بالخطر، حيث انفجر لغم قبل أيام، في منطقة جسر أم عشيش القريبة من الساكوت بالأغوار الشمالية، ما أدى لمقتل خمسة رؤوس من الأبقار، ويعد هذا الحدث الثاني من نوعه في نفس المنطقة خلال أقل من عام.