شهيد وإصابة برصاص الاحتلال بزعم تنفيذهما عملية إطلاق نار عند حاجز الجلمة

استشهد شاب فلسطيني، فيما أصيب آخر، مساء اليوم الاثنين، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بزعم تنفيذهما عملية إطلاق نار على قوة من الجيش عند حاجز الجلمة.





وزعم موقع (0404) الإسرائيلي قائلاً: "فتح فلسطيني النار من سلاح خفيف على قوات الجيش عند حاجز الجلمة، وردت القوات بإطلاق النار عليه".





وأضاف: "تم تصفية منفذ عملية إطلاق النار عند حاجز الجلمة، وهناك فلسطيني آخر مصاب بجروح وصفت بالخطيرة".





ومن جانبه، قال الهلال الأحمر الفلسطيني: "الشاب الذي نقلته طواقمنا من الجلمة، مصاب برصاصة في الخصر حتى الكتف، دخول وخروج الرصاصة، وإصابته متوسطة إلى خطيرة.

رام الله - دنيا الوطن