الاحتلال يغلق طريق رام الله- الجلزون بالبوابة الحديدية

رام الله - دنيا الوطنأغلق جيش الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، طريق رام الله- الجلزون بالبوابة الحديدية.وأشارت مصادر محلية إلى أن جيش الاحتلال أغلق الطريق التي تربط وسط الضفة "رام الله، بشمالها، من خلال اغلاق البوابة الحديدية التي نصبها حديثاً قرب مخيم الجلزون.وأوضحت أن المواطنين يضطرون لسلط طريق سردا للوصول الى مخيم الجلزون والمناطق الشمالية.