مسيرة كُبرى للمستوطنين بمحيط المسجد الأقصى مساء اليوم

رام الله - دنيا الوطنوجهت جماعات الهيكل المزعوم، دعوة لأوسع مشاركة في مسيرة للمستوطنين، من المقرر أن تنطلق مساء اليوم الاثنين في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.وتبدأ المسيرة من منطقة باحة حائط البراق (الجدار الغربي للمسجد الأقصى) عند السابعة والنصف مساءً، لتمر في محيط المسجد الأقصى، وداخل القدس العتيقة، احتفالاً بدخول الشهر العبري الجديد.ووفقاً للدعوات التي أطلقها المستوطنون على مواقع التواصل الاجتماعي، ستمرُّ المسيرة بطريق الوادي، وتتوقف عند أكثر من نقطة أمام أبواب الأقصى، ثم تنتهي عند باب الأسباط، أحد أبواب الأقصى.