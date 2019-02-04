شؤون فلسطينية

نوفل: تقديم موعد لقاء الفصائل مع لافروف ليوم واحد ولا لقاءات بين حماس وفتح

نوفل: تقديم موعد لقاء الفصائل مع لافروف ليوم واحد ولا لقاءات بين حماس وفتح
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أكد عبد الحفيظ نوفل، سفير دولة فلسطين في روسيا، أن لقاء الفصائل الفلسطينية مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف كان مقرراً يوم 13 شباط/ فبراير، وقد تم تقديمه ليوم واحد، بحيث يكون يوم 12 ظهراً.

وقد أرجع نوفل في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، سبب تقديم الموعد أن موعده جاء مع لقاء القمة الذي سيجمع لافروف مع نظيريه التركي والإيراني يوم 13 شباط/ فبراير، وبالتالي تم تقديم موعد لقائه مع الفصائل إلى ظهر يوم 12.

وحول ترتيبات لقاء الفصائل، أشار نوفل إلى أن روسيا، قدمت دعوة إلى جميع الفصائل، لافتاً إلى أنه سيشارك في الحوارات 12 فصيلاً فلسطينياً، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن الجانب الروسي يسعى إلى تجاوز كافة المعيقات في القضية الفلسطينية، ويقول: إن هذه اللقاءات ليست بديلة عن الدور المصري الراعي للمصالحة الفلسطينية.

وبين السفير الفلسطيني، أن الجانب الروسي يعتقد أن هناك تحديات كثيرة تواجه القضية الفلسطينية، سواء من الجانب الإسرائيلي أو الأمريكي، وبالتالي الجميع معني بإيجاد حلول وتجاوز المعيقات، بما يشكل علامة فارقة في العلاقة الفلسطينية الروسية من جهة، وعلى أمل تجاوز الخلافات الفلسطينية من جهة أخرى.

وحول ما اذا كان هناك لقاءات بين حركتي فتح وحماس في موسكو، قال نوفل: "إن ذلك ليس موجوداً على جدول الأعمال، وإنما لقاء كافة الفصائل مع بعضها".

وأضاف: "المشكلة الفلسطينية لن تنتهي في يومين، وإنما اللقاء ستشكل علامة فارقة، والرؤى لتجاوز المعيقات".

ونوه نوفل إلى أنه من المقرر، أن تصل الوفود الفلسطينية يوم 10 من الشهر، على أن تغادر موسكو يوم 13 من الشهر ذاته.

أخبار ذات صلة

شهيد وإصابة برصاص الاحتلال بزعم تنفيذهما عملية إطلاق نار عند حاجز الجلمة

شهيد وإصابة برصاص الاحتلال بزعم تنفيذهما عملية إطلاق نار عند حاجز الجلمة

الاحتلال يغلق طريق رام الله- الجلزون بالبوابة الحديدية

الاحتلال يغلق طريق رام الله- الجلزون بالبوابة الحديدية

مسيرة كُبرى للمستوطنين بمحيط المسجد الأقصى مساء اليوم

مسيرة كُبرى للمستوطنين بمحيط المسجد الأقصى مساء اليوم

إصابتان بحادث سير في سلفيت

إصابتان بحادث سير في سلفيت

مقدسي ممنوع من السفر بقرار من وزير داخلية الاحتلال

مقدسي ممنوع من السفر بقرار من وزير داخلية الاحتلال

غداً.. الرئيس النمساوي ألكسندر بيلين يزور فلسطين

غداً.. الرئيس النمساوي ألكسندر بيلين يزور فلسطين

المفتي العام: الأربعاء غرة شهر جمادى الآخرة

المفتي العام: الأربعاء غرة شهر جمادى الآخرة

حنا ناصر: ننتظر المرسوم الرئاسي الذي يُحدد موعد الانتخابات للبدء الفعلي لها

حنا ناصر: ننتظر المرسوم الرئاسي الذي يُحدد موعد الانتخابات للبدء الفعلي لها

التعليقات

الدنيا حكايات

سلطة فلسطينية بلا حكومة

سلطة فلسطينية بلا حكومة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يغلق طريق رام الله- الجلزون بالبوابة الحديدية

الاحتلال يغلق طريق رام الله- الجلزون بالبوابة الحديدية

مسيرة كُبرى للمستوطنين بمحيط المسجد الأقصى مساء اليوم

مسيرة كُبرى للمستوطنين بمحيط المسجد الأقصى مساء اليوم

إصابتان بحادث سير في سلفيت

إصابتان بحادث سير في سلفيت

المفتي العام: الأربعاء غرة شهر جمادى الآخرة

المفتي العام: الأربعاء غرة شهر جمادى الآخرة

قافلة أميال من الابتسامات (35) تصل غزة

قافلة أميال من الابتسامات (35) تصل غزة

الشرطة تكشف ملابسات جريمة تهديد وابتزاز الكتروني في الخليل

الشرطة تكشف ملابسات جريمة تهديد وابتزاز الكتروني في الخليل

الهرفي: حكومة التوافق كانت على قدر المسؤولية وامام الجديدة الكثير من التحديات

الهرفي: حكومة التوافق كانت على قدر المسؤولية وامام الجديدة الكثير من التحديات

الاحتلال يقرر هدم منزل الأسير عاصم البرغوثي وينوي تدمير غرفة الشهيد صالح

الاحتلال يقرر هدم منزل الأسير عاصم البرغوثي وينوي تدمير غرفة الشهيد صالح

منوعات

شكوى مصرية بعد &#34;إساءة مستفزة&#34; لمحمد صلاح في قناة تونسية

شكوى مصرية بعد "إساءة مستفزة" لمحمد صلاح في قناة تونسية

أزمة علا الفارس تتجدد بعد مطالبات بطردها من الإمارات بسبب تغريدة

أزمة علا الفارس تتجدد بعد مطالبات بطردها من الإمارات بسبب تغريدة

فيديو لشاروخان يصدم جمهوره ويثير غضباً واسعاً

فيديو لشاروخان يصدم جمهوره ويثير غضباً واسعاً

إليسا تُبكي جمهورها بكلمات عن مرضها على المسرح الذي فقدت وعيها عليه

إليسا تُبكي جمهورها بكلمات عن مرضها على المسرح الذي فقدت وعيها عليه

بعدما كشفت خيانته لها مع رجل.. قمر تنشر صورة حبيبها بعدما هددها بقتل ابنها

بعدما كشفت خيانته لها مع رجل.. قمر تنشر صورة حبيبها بعدما هددها بقتل ابنها

قبل شهيرة وسهير رمزي.. 14 فنانة قررن خلع الحجاب

قبل شهيرة وسهير رمزي.. 14 فنانة قررن خلع الحجاب

هل هذه الصورة التي نشرها مدير أعمال هيفاء وهبي إعلاناً رسمياً لعلاقتهما؟

هل هذه الصورة التي نشرها مدير أعمال هيفاء وهبي إعلاناً رسمياً لعلاقتهما؟

نقل فنانة شهيرة للمستشفى بعد جلسة تصوير مثيرة

نقل فنانة شهيرة للمستشفى بعد جلسة تصوير مثيرة

فتاة تدعو لمذيع سعودي بـ&#34;التوفيق&#34; فتلقت صدمة قاسية

فتاة تدعو لمذيع سعودي بـ"التوفيق" فتلقت صدمة قاسية

أفضل موهبة عربية في أمريكا.. بسمة العتيبي أول مطربة بوب سعودية تسحر الجمهور بصوتها

أفضل موهبة عربية في أمريكا.. بسمة العتيبي أول مطربة بوب سعودية تسحر الجمهور بصوتها

عربي

الداخلية المصرية: مقتل سبعة مسلحين في اشتباكات بسيناء

الداخلية المصرية: مقتل سبعة مسلحين في اشتباكات بسيناء

أبو الغيط يدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بدولة فلسطين

أبو الغيط يدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بدولة فلسطين

الرئيس العراقي: ترامب لم يطلب إذناً لمراقبة إيران

الرئيس العراقي: ترامب لم يطلب إذناً لمراقبة إيران

البشير: على الشباب الاستعداد لبناء السودان

البشير: على الشباب الاستعداد لبناء السودان