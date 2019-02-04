مقدسي ممنوع من السفر بقرار من وزير داخلية الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأصدر وزير الداخلية في دولة الاحتلال، أرييه درعي، اليوم الاثنين، قراراً بمنع الأسير المحرر أويس حمادة، من سكان القدس، من السفر خارج البلاد لمدة شهر.واتهم درعي في قراره، حمادة بأنه ناشط كبير في حركة حماس، وأنه اعتقل سابقاً من أجل نشاطات "إرهابية" وبسبب إجرائه اتصالات منتظمة مع نشطاء من حماس في الخارج، على حد زعمه.واعتبر، أن سفر حمادة، سيشكل خطراً على الأمن القومي الإسرائيلي، ويزيد من خطر النشاطات "الإرهابية" وفق وصفه، مشيراً إلى أنه سينظر في قرار تمديد القرار من عدمه بعد انتهاء مهلة الشهر.