غداً.. الرئيس النمساوي ألكسندر بيلين يزور فلسطين

رام الله - دنيا الوطنقال مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، إن الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين سيبدأ غداً الثلاثاء زيارة هي الأولى إلى فلسطين، يلتقي خلالها الرئيس محمود عباس، في مقر الرئاسة برام الله.وأضاف الخالدي، في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الاثنين، أنه سيتم إجراء مراسم استقبال رسمية للرئيس النمساوي، ومن ثم سيعقد اجتماع ثنائي بين الرئيسين يليه مؤتمر صحفي مشترك.وأوضح أن الرئيس عباس سيبحث مع نظيره النمساوي تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ودور النمسا الهام في إطار الاتحاد الأوروبي في عملية السلام، في ضوء السياسة الأميركية تجاه القضية الفلسطينية والتعنت الإسرائيلي.وفي السياق ذاته، قال الخالدي إن وزيرة الخارجية النمساوية ستزور فلسطين خلال الفترة المقبلة لبحث القضايا السياسية.