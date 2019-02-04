المفتي العام: الأربعاء غرة شهر جمادى الآخرة





ودعا الله العليّ القدير أن يجعله شهر خير ويمن وبركات على الأمتين العربية والإسلامية.







رام الله - دنيا الوطنأعلن الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية – رئيس مجلس الإفتاء الأعلى- أن يوم الثلاثاء 5 شباط 2019م هو المتمم لشهر جمادى الأولى لعام 1440هـ، وأن يوم الأربعاء 6 شباط 2019م هو الأول من شهر جمادى الآخرة لعام 1440هـ.