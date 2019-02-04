فيديو: إتمام بناء جسر "بوابة السلام" بين "إسرائيل" والأردن







رام الله - دنيا الوطنأورد موقع (واللا) الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تقريرا عن إنهاء عمليات بناء جسر "بوابة السلام" بين إسرائيل والأردن في منطقة الأغوار الشمالية.وذكر الموقع، أن إتمام العمل على الجسر يأتي في فترة تشهد برودة في العلاقات بين المملكة الهاشمية و"إسرائيل".وأوضح أن طول الجسر، الذي انطلقت أعمال تشييده قبل عامين، يبلغ نحو 352 مترا، وسيشكل عاملا رئيسيا في إقامة المنطقة الصناعية المشتركة بين البلدين.وأشار الموقع إلى أن المنطقة سيقام فيها مئات المصانع فيها، والدخول إليها سيكون دون جواز سفر.