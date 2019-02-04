الداخلية المصرية: مقتل سبعة مسلحين في اشتباكات بسيناء

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الإثنين، أن سبعة مسلحين لقوا مصرعهم في تبادل إطلاق نار، بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد.وأوضحت الوزارة في بيان، نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية، أن قطاع الأمن الوطني (جهاز شرطي) رصد بؤرة تخطط لعمليات ضد المنشآت الحيوية والقوات المسلحة والشرطة بمدينة العريش (عاصمة محافظة شمال سيناء).وقال البيان: "بمداهمة تلك البؤرة، لقي سبعة منها مصرعهم في تبادل إطلاق نار، والعثور بحوزتهم على أسلحة نارية وعبوات متفجرة".ومنذ شباط/فبراير 2018، يخوض الجيش عملية عسكرية متواصلة في سيناء، حيث تشهد مناطق متفرقة، بين الحين والآخر، هجمات ضد الجيش والشرطة والمدنيين، خفت وتيرتها مؤخرا.ومعظم هذه الهجمات تبنتها جماعة "ولاية سيناء"، التي أعلنت مبايعتها لتنظيم الدولة، أواخر 2014.